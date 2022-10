Lamborghini pronta al lancio di una nuova collezione NFT

Lamborghini fa sul serio e prosegue a spron battuto nell’attuazione dei suoi progetti cripto. Oggi, infatti, l’azienda lancerà una nuova serie NFT per il mese di ottobre, “The Epic Road Trip 3”, un pacchetto di collezionabili di lusso divisi per categorie in base al livello di rarità. I 1963 prodotti saranno distribuiti sulla piattaforma Palm, una sidechain Ethereum molto apprezzata per i costi ridotti, l’intuitività delle procedure e le numerose partnership che l’hanno legata ad aziende e musei prestigiosi in tutto il mondo.