Lamborghini Urus Performance Essenza SCV12 è un'edizione speciale del ricercato Hyper SUV.

Sarà prodotta in soli 40 esemplari, destinati a far felici i clienti piloti della velocissima Essenza SCV12: la Lamborghini Urus Performance Essenza SCV12 è una realizzazione del dipartimento Lamborghini Ad personam.

Mitja Borkert, Lamborghini Head of Design ha dichiarato: "La Urus Performante Special Edition è la più espressiva e dettagliata livrea che abbiamo mai creato, con una connessione esclusiva e design personalizzato per ciascuno dei 40 clienti Essenza SCV12.

La parte inferiore della livrea è dipinta di nero per rendere ancora più sportive le proporzioni della Urus e il colore della carrozzeria, abbinato a quello della Essenza, è arricchito da una sottile linea colorata che collega graficamente l’anteriore con il posteriore attraversando i fianchi. Il risultato è un appassionante quanto unica e coloratissima serie limitata di Urus”.

Lamborghini Urus Performance Essenza SCV12: 40 esemplari esclusivi

Osservando la vettura non possono non sfuggire dettagli di ispirazione racing, ad iniziare dal grande utilizzo della fibra di carbonio lucida o opaca, utilizzata per rivestire il cofano motore, il tetto e le calotte degli specchietti retrovisori esterni e persino la cornice del logo del Toro posizionato sul retro.

Per enfatizzare il suo istinto “corsaiolo”, per ogni vettura è stata creata una livrea Ad Personam con la verniciatura che viene effettuata nel Paintshop all’interno dell’azienda, la tonalità bicolore della carrozzeria esalta i diversi dettagli in materiale composito.

L’abitacolo è rifinito in pelle con diversi elementi in alluminio anodizzato nero, attirano l’attenzione le maniglie delle portiere di colore rosso.

Sono stati posizionati anche due badge celebrativi, il primo che riporta il logo “Lamborghini 60° Anniversario” ed il numero progressivo di produzione della vettura e il secondo che, volendo, può riportare il nome del cliente .

Cuore pulsante della vettura è il V8 da 666 CV con una coppia massima di 850 Nm che spinge la vettura ad una velocità massima di 306 km/h, per uno 0 - 100 km/h in soli 3.3 secondi.