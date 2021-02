Lampedusa, barcone migranti si rovescia durante trasbordo

Un barcone carico di migranti si è rovesciato la notte scorsa a 15 miglia da Lampedusa durante un'operazione di trasbordo sulle motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza. Salvate 45 persone, mentre sono in corso le ricerche di eventuali dispersi.

Come spiega la Guardia Costiera all'Adnkronos sono state tratte in salvo 38 persone dalla motovedetta CP324, e non 40 come si era pensato in un primo momento, e altre sette persone dalla motovedetta V1102 delle Fiamme Gialle.



Impegnate nelle ricerche di eventuali dispersi "motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza; impiegato anche un elicottero del Secondo Nucleo Aereo Guardia Costiera di Catania", fanno sapere dalla Guardia Costiera. "Il soccorso di questa notte avviene al termine di una giornata particolarmente intensa dal punto di vista operativo per l’elevato numero di imbarcazioni con migranti segnalate nella giornata di ieri", spiegano.