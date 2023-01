L'analista Berkofsky: 'Folle politica cinese su Covid, delude la risposta Ue''

''Come in un film di Kubrick'', con il governo cinese che mette in atto una politica ''totalmente folle e assurda'', decidendo di aprire il Paese ai viaggi internazionali proprio ''mentre stanno riesplodendo i contagi'' di Covid-19, e con l'Unione Europea che sceglie di adottare ''un approccio debole e deludente'', limitandosi a fornire ''raccomandazioni'' sui test in entrata. Ma ''se i 27, 28 con la Gran Bretagna, non adottano tutti lo stesso approccio e non seguono l'esempio dell'Italia, allora rischiamo grosso''. Lo ha detto ad Adnkronos Axel Berkofsky, professore all'Università di Pavia e Co-Head dell'Asia Centre dell'Ispi, che trova ''incredibile che la Cina non stia condividendo i dati sui contagi con l'Oms, anche se il governo cinese afferma il contrario. Proprio come fece all'inizio della pandemia, quando la nascose per 3-4 mesi. Mesi che avrebbero potuto fare la differenza'' e che ''causarono milioni di morti''.

Eppure oggi, prosegue Berkofsky, in Cina si registrano ''40 milioni di casi al giorno'' e ''il 70 per cento della popolazione di Shanghai ha contratto il coronavirus, anche se non sappiamo quale variante, con quali effetti'', ma sappiamo che ''parliamo di una città che ha una popolazione di 20 milioni di persone''. Insomma, mentre ''in Europa la pandemia è finita, siamo praticamente tutti vaccinati, i cinesi non lo sono. Non conosciamo l'efficacia dei loro vaccini e non vogliono quelli europei''. Pur definendola ''prevedibile'' perché ''la Cina è un attore economico molto importante'', Berkofsky ritiene ''disastrosa la risposta europea, poco coraggiosa e quasi non comprensibile dopo quello che abbiamo vissuto in questi ultimi tre anni''.

Insomma, ''non c'è alcuna discriminazione politica, né razzismo'' aggiunge l'esperto, ricordando che la stessa Cina richiedeva ''test e lunghe quarantene in hotel a proprie spese'' per chi arrivava nel Paese mentre era in atto la politica del Covid-zero. Per questo, ''l'Europa dovrebbe fare quello che i Paesi europei, l'Italia in primis, stanno facendo a livello individuale. Introdurre l'obbligo di test per chi arriva dalla Cina''. Ma se ''le politiche sanitarie dei singoli Paesi europei non sono di responsabilità della Ue, allora occorre che i singoli Stati adottino la spetta politica sperando che ci possano salvare da una nuova ondata''. E ''mi auguro - conclude Berkofsky - che prevalga il buon senso anche nel governo cinese, che chieda ai suoi cittadini un test negativo al Covid prima di intraprendere un viaggio internazionale. Da loro la pandemia non è finita''.