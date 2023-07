'L'anarchico conservatore', Sangiuliano racconta Giuseppe Prezzolini

Un intellettuale anticonformista, un conservatore liberale a tutto tondo, che ha attraversato cento anni di storia italiana. Una delle figure più rappresentative del 'Secolo breve' che ha segnato il dibattito politico e culturale assumendo posizioni spesso scomode. "Un uomo unico per coerenza intellettuale", come ha scritto Renzo De Felice, Giuseppe Prezzolini (1882-1982) è stato, tra l'altro, il fondatore e l'anima della 'Voce', la più importante rivista culturale italiana del Novecento. Un intellettuale al quale il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano dedica il saggio 'Giuseppe Prezzolini, l'anarchico conservatore'. L'opera, già pubblicata nel 2008 da Mursia, da domani sarà riproposta negli Oscar Mondadori in una edizione arricchita dalla prefazione di Francesco Perfetti e dalla postfazione firmata da Vittorio Feltri.

"Vivere cent’anni - afferma Sangiuliano - è già di per sé un atto notevole, non solo perché, come è ovvio, questa longevità è ancora rara nella maggioranza degli uomini, ma perché significa essere testimoni di un lungo tempo, significa attraversare epoche, stagioni, mode, costumi. Significa anche sottoporsi a sofferenze: guerre, malattie, veder morire gente e andar via affetti familiari, amori, amici, subire delusioni". Un tempo lungo che il titolare di via del Collegio Romano scandaglia con perizia e cura facendo leva sullo studio degli archivi che gli ha permesso di fare emergere vari inediti del pensatore umbro. Una ricerca che definisce l'avventura intellettuale e umana di Prezzolini e ricostruisce gli intrecci e le correnti di pensiero che hanno attraversato l’Italia e l’Europa nel secolo scorso.

Le pagine di Sangiuliano, evidenzia Perfetti nella prefazione, illuminano "l'autentica immagine di un intellettuale finissimo e, insieme, il ritratto psicologico e umano di un autentico anarchico conservatore". Amico e corrispondente di decine di personaggi, da Carducci a Gramsci, da Apollinaire a Croce, da Oriana Fallaci a Montanelli, Prezzolini è stato il primo intellettuale moderno, con una visione multiculturale tuttora rara, aperto all'interventismo nel mondo e non chiuso nell'accademismo ottocentesco. Ha attraversato e rappresentato, rimarca Sangiuliano, le contraddizioni del Novecento, dalla Grande Guerra al fascismo, dal secondo conflitto mondiale al dopoguerra, mantenendosi sempre lontano dalle ideologie e dal conformismo.

Per tutta la vita, Prezzolini ha curato e preservato la sua libertà. Libertà d'azione e di pensiero che difese con forza. Un esempio su tutti. Fu definito 'l’inventore' di Mussolini, di cui ospitò i primi articoli ed editò il primo libro, ma quando il fascismo salì al potere decise di trasferirsi prima in Francia e poi negli Stati Uniti. A New York, anche se non era laureato, iniziò una nuova vita come docente nella Columbia University e come corrispondente di grandi quotidiani, ma divenne giornalista pubblicista a ottant’anni. Non mancò, infine, dal suo ultimo ritiro in Svizzera, di stigmatizzare i vizi italiani tra i quali l’assistenzialismo e lo statalismo.