Lancia rinnova la Ypsilon nel segno di eleganza e raffinatezza italiana

(Adnkronos Motori)

Lancia rinnova la fashion city car Ypsilon con un nuovo look, allestimenti inediti e una gamma motori rinnovata. In 35 anni (nel 1985 era la Y10) sono oltre tre milioni gli esemplari di Ypsilon venduti nelle quattro generazioni e 35 serie speciali che hanno contribuito al suo successo, tale da renderla leader nel suo segmento e la seconda auto più venduta sul mercato in Italia. Nel 2020 Ypsilon ha adottato un nuovo powertrain mild hybrid vendendo oltre 14mila unità. Inoltre, sempre nel 2020, Ypsilon ha raggiunto la seconda miglior quota dal lancio dell'attuale modello (nel 2011) pari al 13,9%. Dal punto di vista dello stile la nuova calandra unita ai nuovi fari DRL Led donano alla vettura una nuova espressione, mentre sul lato tecnologico debuttano la nuova radio touchscreen da 7' e le rinnovate motorizzazioni tutte EU6-D Final che consentono minori emissioni e, grazie al nuovo filtro abitacolo EcoChic (di serie su tutta la gamma) in grado di trattenere particolato e allergeni che aiuta a mantenere l'igiene dell'ambiente interno, maggiore attenzione e cura per chi è a bordo.

Nuovo outfit anche per gli interni, che si presentano in due allestimenti (Silver e Gold, per ognuno dei quali sono previsti pacchetti di personalizzazione che raccolgono numerosi accessori, alcuni non disponibili singolarmente) e adottano - altra novità - il Seaqual Yarn, un materiale innovativo e sostenibile che nasce riciclando la plastica raccolta nel Mediterraneo. E per chi non vuole rinunciare all'eleganza dell'Alcantara è disponibile il Pack Gold Plus. La meccanica della Ypsilon non cambia, ma Lancia ha annunciato un rinnovamento della gamma motori. Oltre al Firefly tre cilindri di 1,0l da 70 CV della Ypsilon Hybrid, la gamma comprende due versioni bi-fuel (1.2 GPL da 69 CV e la bicilindrica a metano di 0,9 litri da 85 CV). Prezzi da 15.100 euro per Ypsilon Hybrid Silver, che scendono a 9.500€ grazie agli incentivi governativi ed al vantaggio aggiuntivo di 1.500€ previsto per la fase di lancio su tutte le soluzioni finanziarie di FCA Bank. In aggiunta, con la struttura finanziaria rateale il cliente potrà godere del differimento della prima rata a gennaio 2022. La nuova Ypsilon può anche essere guidata con le soluzioni di mobilità Leasys.