Lancia Ypsilon Silver: la fashion city car

Lancia Ypsilon Silver 2023 è un'ulteriore proposta del marchio torinese che mira a conservare la leadership nel proprio segmento di mercato.

Nel 2022, Lancia Ypsilon ha conquistato oltre 40.900 italiani, un successo che continua a mietere consensi soprattutto tra il pubblico femminile.

Dall’anno della sua prima comparsa sul mercato, debutto avvenuto nel lontano 1985 e dopo quattro generazioni che si sono susseguite nel tempo, la Ypsilon è il solo modello a listino della storica Casa italiana.

La nuova Lancia Ypsilon è stata annunciata per il prossimo anno.

Nell’attesa si cerca di mantenere vivo l’interesse del pubblico per questo iconico modello, con aggiornamenti della livrea e con il ricorso alle nuove tecnologie ormai insostituibili per i "millennial".

Rispetto alle versioni precedenti, la Lancia Ypsilon model year 2023 si presenta con un nuovo abitacolo, ricco l’equipaggiamento di serie che comprende, per la prima volta su questo modello, il caricatore wireless posizionato sotto la leva del cambio.

Al centro della plancia è posizionato il display da 7 pollici compatibile in modalità wireless con Apple Carplay e Android Auto. Debutta anche la telecamera posteriore, che rende agevole le manovre.

Ma non è solo l’abitacolo ad essere stato rivisitato, anche la “palette” carrozzeria sono inedite, nuova la colorazione Verde Rugiada ottenibile in abbinamento al nuovo rivestimento blu per plancia e portiere con dettagli dello stesso colore ripresi sul pomello del cambio, sul volante e sulle cornici delle bocchette d’aerazione.

Il rivestimento dei sedili è in Seaqual Yarn, materiale derivato dal riciclo della plastica raccolta nei mari e negli oceani, già utilizzato per la Fiat 500 elettrica.

La versione speciale Silver presenta una nuova calandra, con inserti neri, colorazione ripresa sulle cornici del logo e nella parte inferiore del paraurti che in uno ai gruppi ottici DRL alogeni caratterizzano il frontale.