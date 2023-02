Lanciata 'Adamo', piattaforma per supporto genitorialità

Costruire una piattaforma aperta, capace di connettere i rappresentanti della sfera pubblica e di quella privata, per agire concretamente e provare a invertire il trend negativo della natalità con strumenti a supporto della genitorialità. E’ l’obiettivo del progetto 'Adamo', iniziativa ideata da Plasmon in collaborazione con Fondazione per la Natalità, lanciato a Milano alla presenza del ministro per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Maria Roccella, e dell’assessora allo Sviluppo economico e politiche del lavoro del Comune di Milano, Alessia Cappello

In Italia nel 2021 - ricorda il comunicato stampa di Plasmon - i nuovi nati sono scesi a 400.249, un calo del 25% rispetto al dato registrato solo dieci anni prima. Il progetto 'Adamo' prevede di raccogliere proposte concrete dal mondo delle aziende, metterle a fattor comune in occasione della prossima edizione degli Stati generali della Natalità in programma a maggio e condividerle, in seguito, con le istituzioni, attraverso la costruzione di una proposta di legge. Secondo la ricerca 'Figli: una ricchezza onerosa' commissionata da Plasmon e condotta da community research & analysis sotto la direzione di Daniele Marini (Università di Padova) su un campione rappresentativo della popolazione nazionale, più di un italiano su due (57,4%) ha almeno un figlio e un terzo di loro vorrebbe avere altri bambini (34,3%). Fra quelli che non hanno figli (42,6%) invece, il 40,4% vorrebbe averne uno.

Ciò che fa riflettere maggiormente, però, riguarda le ragioni che spingono gli italiani a non avere figli, legate prevalentemente alla sfera economica (i costi) e a quella lavorativa (timori di perdere il lavoro) e organizzativa (carenza di servizi per le famiglie) indicate da più di un italiano su due (53,5%). Meno rilevanti, invece, la sfera personale (40,9%) e quella legata alla salute (36,4%).

Analizzando il dettaglio delle ragioni che rientrano nella sfera economica e lavorativa, secondo gli italiani, i costi da sostenere per mantenere i figli risultano essere la motivazione principale che spinge le persone a non fare figli (69,2%). Particolarmente degna di nota è anche la paura di perdere il lavoro o avere conseguenze professionali negative (60,2%) e la carenza di servizi per le famiglie con figli (55,1%).

“Il coinvolgimento delle imprese e la messa in rete delle buone pratiche di welfare aziendale è uno dei capisaldi del nostro piano strategico per la natalità. Non si può pensare di contrastare la crisi demografica senza creare un ambiente lavorativo favorevole e accogliente per le donne", ha detto la ministra Roccella. "La libertà delle donne di essere madri senza rinunciare alla propria realizzazione personale e professionale è la chiave per uscire dall’inverno demografico", ha aggiunto la ministra, anticipando che il piano per la natalità prevede "misure di accompagnamento per le mamme, una rete di servizi capillari, un welfare di prossimità che è anche un investimento sul futuro, un codice deontologico per le imprese. Si tratta di mettere in atto iniziative molto concrete che riescano anche a determinare un nuovo clima culturale. Intendiamo promuovere un’alleanza vasta, che insieme alle istituzioni coinvolga aziende, enti locali, no profit, corpi intermedi”.