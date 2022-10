Lanciata oggi la serie EcoFlow RIVER 2 di power station portatili di livello base con capacità inferiore a 1 kWh

Questa serie di tre modelli rende l'energia portatile più facile che mai grazie a velocità di ricarica leader del settore e batterie LFP in un fattore di forma compatto.

BERLINO, 25 ottobre 2022 /PRNewswire/ -- EcoFlow, azienda di soluzioni energetiche ecocompatibili, presenta oggi la serie RIVER 2, gamma di prodotti entry level che comprende tre diversi modelli di power station portatili - le migliori nella loro categoria - con capacità inferiore a 1 kWh. Ricaricabili all'80% in soli 48 minuti e caratterizzati da una lunga durata, i nuovi prodotti rappresentano la soluzione di alimentazione più economica della categoria e forniscono energia affidabile per stili di vita in movimento e backup di emergenza in casa.

I tre modelli della serie - RIVER 2, RIVER 2 Max e RIVER 2 Pro - sono caratterizzati da batterie LFP avanzate e pesano solo 3,5 kg, per garantire un'alimentazione portatile più semplice e sicura che mai. Con prezzi a partire da 299€ e un ciclo di vita utile del prodotto sei volte superiore alla media del settore, la serie RIVER 2 offre un nuovo livello di valore a lungo termine sul mercato dei generatori portatili e garantisce che il maggior numero possibile di persone possa accedere alle più recenti innovazioni in fatto di energia sostenibile.

"Il lancio della serie RIVER 2 sottolinea l'impegno di EcoFlow a favore di un'innovazione significativa che risolva i problemi della vita reale," ha dichiarato Bruce Wang, CEO di EcoFlow. "Di fronte a una prospettiva economica e ambientale incerta, vogliamo rendere l'energia pulita e portatile accessibile a tutti, ovunque. La serie EcoFlow RIVER 2 raggiunge questo obiettivo, offrendo soluzioni energetiche pratiche, flessibili ed economiche per avventure all'aperto o in caso di interruzioni della corrente domestica".

L'energia portatile per i momenti non pianificati della vita

Grazie all'innovativa tecnologia X-Stream di EcoFlow, la serie RIVER 2 si ricarica in media cinque volte più velocemente rispetto ai prodotti simili presenti sul mercato. Il modello standard RIVER 2 può ricaricarsi dallo 0 al 100% in soli 60 minuti, mentre RIVER 2 Pro, il modello con la capacità maggiore, si ricarica completamente in soli 70 minuti. Di conseguenza, gli utenti possono disporre di energia elettrica durante viaggi o incontri tra amici, anche se organizzati all'ultimo minuto.

In alternativa, la serie RIVER 2 può essere caricata tramite energia solare - un modo semplice per perseguire uno stile di vita più ecocompatibile, utilizzando energia gratuita. Con un ingresso solare massimo di 220 W, la serie RIVER 2 può essere completamente ricaricata in sole 3 ore utilizzando i pannelli solari portatili di EcoFlow.

L'energia affidabile garantisce tranquillità a lungo termine

Tutti e tre i modelli della serie RIVER 2 sono dotati di batterie LiFePO4 (LFP) di ultima generazione e di lunga durata. Rispetto a una media del settore di 500 cicli, i generatori della serie RIVER 2 garantiscono una durata sei volte maggiore, con 3.000 cicli nella vita utile del prodotto, consentendone l'utilizzo una volta al giorno per quasi 10 anni. Le batterie LFP offrono un'uscita più sicura e affidabile e possono sopportare temperature estreme, rendendo quindi possibile l'utilizzo della serie RIVER 2 anche in condizioni meteo avverse. Inoltre, tutti i modelli EcoFlow RIVER 2 offrono una garanzia di 5 anni per una tranquillità a lungo termine.

Energia economica dal primo giorno e oltre

Per riflettere il desiderio di EcoFlow di rendere le soluzioni energetiche ecocompatibili più accessibili che mai, la serie RIVER 2 ha un prezzo fino al 34% più economico rispetto a quello dei prodotti precedenti. Con fasce di prezzo comprese tra 299 euro per il RIVER 2 standard e 799 euro per il modello Pro da 800 Wh, la serie offre una soluzione di livello base a un prezzo iniziale accessibile. A lungo termine, le rapide velocità di ricarica della serie e la durata ultra lunga dei prodotti eliminano la necessità di una sostituzione regolare, rendendo la serie RIVER 2 la gamma più economica sul mercato dei generatori portatili con capacità inferiore a 1 kWh.

Disponibilità

EcoFlow RIVER 2, RIVER 2 Max e RIVER 2 Pro saranno disponibili per l'acquisto presso l'EcoFlow Store e su Amazon il 9 novembre.

Informazioni su EcoFlow

EcoFlow è un'azienda di soluzioni energetiche portatili e basate sulle energie rinnovabili. Sin dalla sua fondazione nel 2017, EcoFlow garantisce la tranquillità dei clienti in oltre 100 mercati, attraverso le sue linee di stazioni di alimentazione portatili e accessori ecologici. La mission di EcoFlow è reinventare il modo in cui il mondo accede all'energia, creando batterie rinnovabili più silenziose, leggere e durevoli. Grazie a una rete di oltre 800 rivenditori locali, i prodotti EcoFlow sono ora disponibili in tutti i Paesi e le aree geografiche d'Europa.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito web di EcoFlow: https://it.ecoflow.com/

