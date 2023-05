Land Rover Defender 130 Outbound: una nuova serie speciale

Land Rover Defender 130 Outbond è una nuova serie speciale che si aggiunge alla gamma Defender 130 V8.

Monta un potente motore V8 sovralimentato da 500 CV, la Land Rover Defender 130 Outbond è già disponibile e ordinabile presso le concessionarie ufficiali del Marchio inglese.

Offerta unicamente in allestimento a cinque porte, abbina uno stile sportivo a contenuti premium, un modello progettato per i clienti che desiderano un SUV dalle elevate potenzialità su strada e in off-road.

Ha una capacità di carico che arriva fino a 2.516 litri (1.329 litri con la seconda fila di sedili eretta), il suo vano di carico piatto, consente lo stivaggio anche di oggetti ingombranti.

Land Rover Defender 130 Outbond: stile e look

Un look discreto per un modello che si contraddistingue dal resto della gamma per il paraurti con griglia in Shadow Atlas Matt e per le prese d’aria laterali in Antracite, presenti anche cerchi da 20 pollici rifiniti in Gloss Black e cerchi da 22 pollici in Shadow Atlas Matt.

Per chi utilizzerà il veicolo anche in fuoristrada è disponibile la protezione Satin Protective Film.

Gli interni sono rivestiti in lussuosa pelle Windsor (tessuto Resist a richiesta), le finiture sono in Ebony, mentre il cielo della vettura è in Ebony Morzine.

Le inarrestabili doti in fuoristrada del Defender sono garantite dalla trazione integrale intelligente e dal Terrain Response 2, disponibili anche sospensioni pneumatiche a controllo elettronico con Adaptive Dynamics.

Land Rover Defender 130 Outbond: il fuoristrada inarrestabile

Sospensioni pneumatiche elettroniche che consentono al veicolo di affrontare fino a 430 mm di articolazione e fino a 900 mm di guado, la Defender 130 Outbond può trainare fino a 3.000 kg grazie al gancio traino e agli interruttori posteriori posti all’interno del portellone che consentono di sollevare e abbassare la zona posteriore della vettura.