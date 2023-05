Land Rover Defender Works V8 Islay Edition sarà disponibile nelle versioni 90 e 110 Station Wagon.

Sole 30 unità per una serie speciale esclusiva ispirata alla Ila di Spencer Wilks del 1965, la carrozzeria della Land Rover Defender Works V8 Islay Edition è in Heritage Grey, con tetto Limestone e ruote in acciaio heavy-duty.

Nasce sulla base della Defender Works V8, la Islay Edition è spinta da un potente V8 da 5 litri capace di sprigionare una potenza di 405 cavalli per 515 Nm di coppia, presente una trasmissione automatica ZF a otto rapporti.

Ogni esemplare di Land Rover Defender Works V8 Islay Edition è completamente restaurato

Assemblato a mano, ogni esemplare è accuratamente controllato, progettato, aggiornato, delle 30 unità previste, tutte Station Wagon, 17 sono a pacco corto 90 e 13 in versione 110 a sette posti.

Loghi e targhette presenti sulla vettura sono rifiniti a mano, per gli interni viene utilizzata della lussuosa pelle Land Rover Windsor Ebony per rivestire sedili, porte, cruscotto e fodera del tetto, il logo Land Rover Heritage è impresso sul volante e sui poggiatesta dei sedili.

Paul Barritt, Direttore di Land Rover Classic ha dichiarato: “Nel 2023 festeggiamo i 75 anni di Land Rover. Spencer Wilks e l’isola di Islay sono una parte importante della nostra storia e la Classic Defender Works V8 Islay Edition è l’occasione ideale per celebrare un anniversario storico. L’unità si ispira ad un veicolo speciale della nostra collezione, la bellissima Serie Ila di Spencer Wilks, ed è influenzata dai prodotti speciali e dall’incredibile natura della stessa Islay. L’autenticità, l’ingegneria moderna e la squisita esecuzione da parte dei nostri ingegneri e tecnici esperti, rendono questa Classic Defender in edizione limitata, un veicolo molto speciale per i nostri clienti esigenti, alla ricerca delle radici della stirpe e della tradizione Land Rover”.