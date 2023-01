L’anno nuovo porta il I Trofeo Città di Verona

Alle Piscine Monte Bianco di scena 300 atleti provenienti da 16 club veneti e lombardi.

L’anno nuovo delle Monte Bianco inizia subito con un grande appuntamento sportivo per quanto concerne il nuoto:domenica 8 gennaio le piscine di S. Michele Extra ospiteranno la prima edizione del Trofeo Città di Verona.

Queste le parole di Nicola Varalta, responsabile del settore nuoto per Css: “L’appuntamento è stato collocato in un periodo particolare: l’inizio dell’anno si trova dopo i primi mesi della stagione e queste gare ci daranno modo di tirare delle somme parziali sul lavoro svolto finora con il gruppo”.

Le vasche saranno occupate mattina e pomeriggio per le gare individuali e per le staffette, i cui protagonisti saranno atleti e atlete delle categorie Esordienti A e B, nati cioè tra il 2010 e il 2014. All’evento, non inserito nel circuito di gare federali, parteciperanno circa 300 nuotatori e nuotatrici provenienti da 16 diversi club di Veneto e Lombardia.

Si tratterà inoltre di un palcoscenico diverso dal solito per i protagonisti. “Gli Esordienti – prosegue Varalta – normalmente gareggiano a livello provinciale. Organizzando questa manifestazione Css vuole dar modo ai suoi atleti di fare una nuova e proficua esperienza, avendo la possibilità di confrontarsi con avversari che a questa età non troverebbero nelle corsie di fianco”.

Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di quattro gare, due nella sezione mattutina e due in quella pomeridiana, staffette escluse. I primi tre classificati per categoria verranno premiati con medaglia e materiale tecnico. Al termine della giornata di gare, in base ai piazzamenti di atleti e staffette, verrà stilata anche la classifica per società per assegnare il premio “I Trofeo Città di Verona” alla società col miglior punteggio complessivo. L’impianto sarà aperto al pubblico per assistere all’evento. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere anuoto@csssport.com.