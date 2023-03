L’Annunziata, il Piemonte di domani

Dopo un mercato FIVI più che mai appassionato e alla vigilia dell’apertura del loro nuovo spazio, abbiamo intervistato i protagonisti dell’azienda agricola l’Annunziata, un passaggio fondamentale per comprendere meglio il Piemonte di domani.

Sul vostro sito, la homepage recita “non abbiamo un Pianeta B". Che significato ha questa frase e quali sono le azioni intraprese?

Crediamo fortemente nella sostenibilità e tutta la nostra attività, dalla vigna alla cantina, ne è un riflesso: in vigna adottiamo i principi dell’agricoltura biologica e in alcuni casi biodinamica (utilizziamo tisane naturali al posto di pesticidi, lavoriamo la terra con sovescio al posto dei fertilizzanti chimici), in cantina cerchiamo di far esprimere al meglio il raccolto della singola annata senza interferire con la chimica, concedendoci solo piccole quantità di solfiti. Inoltre, la nostra nuova struttura è riscaldata e refrigerata interamente con impianto geotermico a basso impatto ambientale, utilizzato anche per riscaldare o raffreddare i mosti nelle varie fasi di lavorazione della cantina.

Qual è il vitigno autoctono su cui puntare nel futuro e quale invece l’etichetta che sta incassando il maggior numero di consensi?

Certamente la Barbera d'Asti Superiore e il Moscato d'Asti sono produzioni uniche al mondo, e la loro particolarità viene molto apprezzata soprattutto all'estero. Anche il nostro metodo classico ci dà buone soddisfazioni, così come lo Chardonnay vinificato in legno divenuto ormai un punto di riferimento per gli amanti dei bianchi strutturati.

Leggi tutta l’intervista su Vendemmie.



Adnkronos - Vendemmie