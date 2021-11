L'Anpi al governo: "Sciogliere subito Forza nuova nel rispetto della legge Scelba e della Costituzione"

"Chiediamo formalmente al governo lo scioglimento di Forza nuova, come chiedono la legge e la Costituzione, prima che sia troppo tardi". A ribadire la richiesta è il presidente dell'Associazione nazionale dei partigiani italiani, Gianfranco Pagliarulo, nel corso di una conferenza stampa organizzata dal Forum delle associazioni antifasciste e della resistenza per tornare a sollecitare un intervento del governo, a un mese dall'approvazione in Parlamento di due mozioni, una di centrosinistra e una di centrodestra.

Il presidente dell'Anpi richiama il rispetto della legge Scelba e della Costituzione. "La legge Scelba, in applicazione della 12esima disposizione finale della Costituzione che prevede l'impossibilità di dar vita al partito fascista, stabilisce due possibilità di scioglimento - ricorda - la prima con sentenza accertata della magistratura la seconda in casi di necessità e urgenza tramite decreto legge con cui governo 'adotta' il provvedimento di scioglimento. Adotta, non può adottare, è una legge prescrittiva", sottolinea Pagliarulo. "La domanda è: siamo davanti a un caso straordinario di necessità e urgenza? Lo è con evidenza scientifica, per l'unicità dell'assalto alla Cgil nella storia del nostro Paese, per la violenza di quell'assalto, per la natura neofascista di Forza Nuova, che mi sembra conclamata, e per l'evidente pericolo eversivo per la democrazia".

"In questa situazione - ammonisce dunque il presidente Anpi - non possono esserci opportunità politiche nell'applicazione o meno di questa legge come di nessuna legge, o si porrebbe la politica al di sopra della legge, cosa inammissibile e pericolosissima". Quanto al gruppo di esperti costituito dal governo dopo l'approvazione delle mozioni "ne abbiamo appreso l'esistenza dalla stampa, poi non è seguita nessun'altra notizia, non abbiamo avuto contatto con nessuno di loro, non sappiamo chi siano, se si siano o meno riuniti. La cosa non è positiva per la trasparenza", denuncia Pagliarulo.