Lapo e il ricordo: "Quando ero titolare nei Lakers..." - Video

Lapo Elkann 'titolare' con i Los Angeles Lakers nel 2010. Più o meno. Con un tweet apprezzatissimo, Lapo ricorda l'exploit nella Nba compiuto il 9 marzo 2010 allo Staples Center, dove i Lakers sfidavano i Toronto Raptors all'epoca guidati da Andrea Bargnani. Elkann ricorda l'episodio di cui fu protagonista nel finale di gara: sul 104-100 in favore dei gialloviola, Lapo si alzò dal suo posto in prima fila - accanto al cantante dei Maroon Five, Adam Levine - per intercettare un pallone ancora in gioco e per neutralizzare il tentativo di José Maria Calderon, play dei canadesi.

Foto e video, che fecero il giro del mondo, ad oltre 12 anni dalla partita tornano virali grazie all'autoironia del 'colpevole'. "Vi sblocco un ricordo Bacchetta magica: ero titolare nei Lakers e anticipai il grande Calderon. Ricevetti anche un applauso da Adam Levine", twitta oggi Lapo.