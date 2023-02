L'appello del politologo Ignazi: "Basta pettegolezzi e canzonette nei Palazzi, concentrarsi su urgenze paese"

"Sanità, scuola, salari: questi sono i problemi seri e le vere urgenze nel nostro Paese. Il resto sono solo canzonette, elementi di distrazione di massa da questioni lampanti e gravissime. Drammatiche". Piero Ignazi, professore ordinario di Politica comparata all'Università di Bologna invita la politica a concentrarsi sulle urgenze del paese invece di andare dietro ''a pettegolezzi e canzonette'' che distolgono l'attenzione dai problemi reali. "Purtroppo -dice il politologo all'Adnkronos- non c'è la bacchetta magica e la situazione è peggiore rispetto a qualche anno fa. Nel periodo del covid ci sono state le speranze di chi al balcone suonava l'inno nazionale ed evocava uno spirito di rinascita, come avvenne nel '45. Invece non è successo nulla di tutto ciò".

Si fa politica, favoriti dal sistema mediatico, facendo leva sul pettegolezzo "per far distrarre le masse da evidenze critiche lampanti: come la perdita del potere d'acquisto e l'inflazione del 10-12% in un quadro di contratti salariali che hanno dato un aumento del 2% a partire del 2021, che coprirebbe il 2022-23-24; O come, nonostante il covid, l'esodo di medici ed infermieri per un settore della sanità pubblica sotto finanziato. Mettiamoci anche la scuola, abbiamo gli insegnanti meno pagati dell'Europa occidentale con un crollo verticale della loro autorevolezza, che è legata anche alla retribuzione", sottolinea Ignazi.

A dare man forte "nonostante il rischio che l'attenzione pubblica sia distolta da questi problemi contribuisce anche il sistema mediatico che segue pettegolezzi e canzonette, sollecita, facilita. Favorendo inesorabilmente l'ulteriore disaffezione e lontananza dei cittadini dalla politica. Con altissimo il rischio di tenuta democratica del Paese: infatti non votano i meno informati e più poveri, il che definisce il problema. Perché l'astensionismo è un problema serio della democrazia", conclude. (di Roberta Lanzara)