L'Aquila, si getta dal balcone con figlio: lei muore, grave il bimbo

Una donna di 37 anni si è lanciata con il figlio di 8 anni dalla finestra al secondo piano di un palazzo a Celano, in provincia dell'Aquila, questa mattina alle 8.30. I due hanno fatto un volo di quasi quattro metri. La 37enne è morta sul colpo mentre il bimbo è stato trasportato all'ospedale San Salvatore dell'Aquila e poi trasferito al Bambino Gesù di Roma. Il piccolo sarebbe grave, ma non in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

"A nome della municipalità aquilana e a titolo personale, esprimo sentimenti di vicinanza e cordoglio alla comunità di Celano e al suo sindaco, Settimio Santilli, sconvolti da un evento tragico che lascia attoniti e senza risposte" ha detto il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi. "Mi stringo al dolore dei familiari della giovane vittima e rivolgo una preghiera di speranza per il suo bambino". "Non ci sono parole per descrivere l'angoscia provocata da drammi di tale portata che nel giro di due giorni hanno segnato profondamente sia L'Aquila che Celano" conclude il primo cittadino dell'Aquila facendo riferimento alla tragedia di ieri in contrada Tempera della città, dove un medico ha ucciso l'intera famiglia.