L'archivio della Regione Lombardia online per tutti

La Lombardia ha deciso di mettere online i suoi documenti e di autorizzarne la consultazione per tutti, prima tra tutte le Regioni italiane. Divulgare, fare conoscere e creare consapevolezza gli obiettivi del progetto, che riguarda tutti i documenti che fanno parte del suo patrimonio archivistico, catalogati in più di 50 inventari, per un totale di oltre 30mila pagine redatte nell’arco di oltre cinquant’anni tra il 1970 e il 2014 dai funzionari della Giunta regionale. Verrà comunque garantita la possibilità di consultare il materiale cartaceo custodito presso la biblioteca Marzio Tremaglia di Palazzo Lombardia.