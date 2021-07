L’armonia dei gioielli Morellato, il piacere raffinato del gusto italiano

Milano 26 luglio 2021. Sono gioielli che interpretano la ricercata armonia di proporzioni, preziosità dei materiali e raffinatezza dello stile italiano. Le collezioni firmate Morellato hanno conquistato generazioni di donne che vogliono approfittare di “gioielli da vivere”, capaci di accompagnarle in ogni circostanza. Una proposta a portata di click, grazie a www.morellato.com.

Il lusso discreto e seducente di gioielli e orologi Morellato è il risultato di una ricerca sul piano del design, senza lasciare sullo sfondo l’importanza della selezione delle materie coinvolte (dall’argento 925‰ alle pietre autentiche, passando per perle naturali e brillanti) nella creazione di prodotti innovativi dallo spiccato valore stilistico.

L’azienda è presente in 45 paesi nel mondo e può contare su un network distributivo internazionale di 3000 punti vendita. Ma per cogliere tutti i vantaggi delle sue creazioni basta un tap sullo smartphone.

Provando l’esperienza d’acquisto online di morellato.com, i prezzi competitivi diventano ancora più vantaggiosi grazie alle offerte speciali, come la promozione Summer Sale che prevede sconti fino al 50%. E per ordini di oltre 38 euro, la spedizione è gratuita.

Il portale digitale raccoglie le tante declinazioni di gioielli easy to wear, quali ad esempio bracciali, collane, anelli, orecchini, orologi, charm, portachiavi, penne a sfera e cinturini. La ricerca di ciò che esalta al meglio il proprio stile è semplice sfruttando l’intuitiva organizzazione dell’offerte e i pratici filtri di ricerca, a partire dalle fasce di prezzo. Cliccando invece su “Crea il tuo gioiello” viene presentata la possibilità di personalizzare il proprio acquisto.

Con 4X Oney il pagamento avviene attraverso un’innovativa formula di finanziamento con carta di credito: non è prevista alcuna commissione e sono disposte quattro rate mensili. Tutto in pochi click.

Il cliente approfitta infine dell’opzione “Click&Collect”. Di cosa si tratta? Per chi lo preferisce il ritiro dei prodotti acquistati può avvenire presso il punto vendita più vicino (sono oltre 200 quelli distribuiti sull’intero territorio nazionale). In questo caso non si hanno costi di spedizione, non c’è bisogno di attendere il corriere e il pagamento può realizzarsi direttamente in negozio.

Visita ora www.morellato.com e scopri gioielli che sapranno emozionarti in ogni circostanza.

Ufficio stampa Fattoretto Agency

Agenzia SEO&Digital PR

https://fattoretto.agency