Lars von Trier ha il morbo di Parkinson

Il regista Lars von Triers affetto dal morbo di Parkinson. Ad annunciarlo è Zentropa, la società di produzione da lui fondata assieme al produttore Peter Aalbaek Jensen. "Lui è di buon umore e viene curato per i suoi sintomi", assicura Zentropa.

La società aggiunge che Lars von Trier, impegnato attualmente a girare la terza stagione della serie 'The Kingdom', "prenderà parte a eventi stampa limitati". 'The Kingdom Exodus' - questo il titolo della terza stagione della serie - sarà presentato in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia.