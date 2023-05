L’arte del ‘900 in un calice di Franciacorta

Alle Tenute La Montina di Monticelli Brusati, storica azienda franciacortina, si è scelto di omaggiare con nuovi scatti artistici alcuni grandi pittori del ‘900 raccontando la vita, le passioni, gli ideali e gli amori di ciascuno di loro. Accostandoli ai calici di vino, ma anche parlando dei loro panorami, dei colori, delle sfumature dei loro quadri. Gli artisti sono immaginati a volte nel territorio d’origine della cantina, la Franciacorta, altre volte fanno capolino attraverso oggetti e dettagli.

Si parte da Frida Kahlo, una delle artiste più celebrate e amate del secolo scorso. Per il talento, certo, ma anche per il temperamento forte con cui si distinse in ogni aspetto della sua esistenza. “Sono felice, fino a quando potrò dipingere”, diceva Frida Kahlo. Per La Montina vale lo stesso, con vigneti e cantina al posto di tela e pennelli. Perché l’arte ha tante forme e le Tenute La Montina ne ospitano parecchie, tanto che all’interno dell’azienda è nato il primo Museo di Arte Contemporanea in Franciacorta, che ospita esposizioni permanenti e mostre temporanee di artisti nazionali e internazionali, nonché i quadri, le sculture e le opere di Remo Bianco.

Adnkronos - Vendemmie