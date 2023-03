L’arte innovativa di Fabio Bellotti in mostra a Milano

Appena inaugurata a Milano, nei locali della Galleria Antonia Jannone di corso Garibaldi, “For your eyes only”, la mostra personale di Fabio Bellotti. Prima di dedicarsi a tempo pieno alla pittura, l’artista è stato un imprenditore tessile di successo. Per trent’anni ha infatti collaborato con alcuni dei marchi più importanti dell’alta moda, come Armani, Chanel, Miyake e Valentino, occupandosi di stampa dei tessuti. In esposizione, 32 ritratti femminili di grandi dimensioni realizzati nel corso degli ultimi 3 anni.