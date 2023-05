Appena inaugurata, ospite degli spazi del W1 Curates, una struttura situata nel cuore di Londra, a Oxford Circus, “Like tears in rain”, la nuova personale di Giovanni Motta, esponente di spicco della corrente neo-pop surrealista. Al centro dell’esposizione, alcune opere in formato NFT realizzate negli ultimi tempi dall’artista, che in Italia è uno dei protagonisti della sperimentazione digitale, e che si colloca sul crinale che divide idealmente arte tradizionale e nuove tecnologie.