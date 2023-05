L'artista Usa Judy Chicago autrice nuova illy Art Collection di illycaffè

Esposta in occasione dell’anteprima della fiera internazionale di arte contemporanea Frieze New York 2023.

illycaffè presenta la nuova illy Art Collection realizzata da Judy Chicago, la poliedrica artista americana e pioniera del Feminist Art Movement. Judy Chicago è nota per le sue grandi installazioni, come The Dinner Party e Birth Project, che celebrano i molteplici ruoli della donna nella storia e nella cultura. Quest’artista di fama mondiale ha cominciato a occuparsi del ruolo di genere già negli anni Settanta, integrando stereotipi e competenze tipicamente femminili, come cucire o ricamare, in competenze strettamente maschili, come saldare metalli e realizzare giochi pirotecnici. La sua ricerca spazia dalla pittura alle arti tessili, dalla scultura alle installazioni.

Con questa illy Art Collection, le iconiche tazzine da caffè che più di trent’anni fa hanno trasformato un oggetto d’uso quotidiano in una tela su cui artisti di fama internazionale hanno rappresentato le proprie creazioni, Judy Chicago raffigura i ruoli e le conquiste delle donne nel corso della storia, riprendendo il concetto già espresso nei suoi primi lavori Reincarnation Triptych.

Nelle quattro tazzine ispirate al Reincarnation Triptych l’artista utilizza una gamma di colori vividi e vibranti per illustrare la transizione dalle costrizioni sociali storicamente imposte alle donne a un luogo di libertà culturale e creativa. E con la loro creatività, queste tazzine rappresentano figure femminili di rilevanza storica appartenenti a epoche differenti: la regina di Francia Maria Antonietta, Madame de Staël, romanziera, filosofa e saggista politica, la scrittrice femminista George Sand e la scrittrice Virginia Woolf.

“Attraverso la illy Art Collection permettiamo alla creatività degli artisti di esprimersi liberamente. La collezione firmata da Judy Chicago va oltre la bellezza. Le forme e i colori con cui ha vestito la tazzina illy racchiudono un significato più profondo, collegato alla condizione femminile nel corso della storia e alle lotte delle donne, che continuano ancora oggi, così come ancora oggi è necessario mettere in evidenza i meriti di ciascuno offrendo a tutti le stesse opportunità di dimostrare il proprio valore,” ha osservato Cristina Scocchia, ad di illycaffè.

“Ero interessata a collaborare con illy a questo progetto perché tradurre il mio lavoro in prodotti fruibili permette a un maggior numero di persone di conoscere i dipinti cui le immagini si ispirano. Mi auguro che queste tazzine suscitino curiosità e stimolino discussioni sulla mia carriera, e che le persone che le acquisteranno imparino a conoscere meglio la storia delle donne", dichiara Judy Chicago.

La illy Art Collection firmata da Judy Chicago è stata esposta in occasione dell’anteprima della fiera internazionale di arte contemporanea Frieze New York 2023. La illy Art Collection sarà disponibile a partire da luglio nell’illy e-shop, negli illy store (illy Caffè e illy Shop), presso i principali dettaglianti e nei canali indiretti del commercio elettronico.