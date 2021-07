L'AS Roma firma un accordo di partnership da 36 milioni di euro con la società di blockchain DigitalBits

Il club italiano diventa la prima società professionistica al mondo ad abbracciare la tecnologia blockchain ad un livello così alto

ROMA, 27 luglio 2021 /PRNewswire/ -- L'AS Roma e Zytara Labs hanno annunciato la firma di un accordo esclusivo di partnership sui prodotti della durata di tre anni, per un valore di 36 M€ (42 M$), con il supporto di DigitalBits Foundation. Questa partnership consolida ulteriormente l'impegno del club per il processo tecnologico e offrirà opportunità innovative e uniche ai tifosi dell'AS Roma in tutto il mondo.

L'AS Roma e Zytara Labs utilizzeranno la blockchain DigitalBits per:

L'AS Roma diventa la prima società sportiva professionistica ad abbracciare la tecnologia della blockchain a un livello così alto. In futuro, la blockchain DigitalBits diventerà completamente integrata con il club, per fornire esperienze uniche e all'avanguardia per tifosi e nuovi utenti.

Per celebrare il lancio di questa partnership, l'AS Roma metterà in vendita le prime undici maglie di questa stagione 2021-22, indossate dai calciatori giallorossi durante l'amichevole Roma-Montecatini, una partita che ha sancito anche l'inizio dell'era di José Mourinho sulla panchina del club. Inoltre, sarà possibile acquistare 25 anelli d'oro celebrativi (da una collezione di 50) con lo stemma dell'AS Roma. Gli attuali giocatori della rosa dell'AS Roma, che milita nel campionato di Serie A, riceveranno i 25 anelli iniziali di questa collezione. Questi articoli potranno essere acquistati a partire dal 29 luglio 2021, e il token XDB sarà l'unico metodo di pagamento disponibile. Tutti i proventi di queste vendite saranno devoluti a Roma Cares, una fondazione benefica che supporta le comunità locali e si impegna a promuovere la solidarietà sociale tramite una serie di iniziative nelle aree dello sport, della beneficenza, dell'assistenza sociale e della formazione, promuovendo inoltre la cultura e l'arte. Per ulteriori informazioni, visitare www.asroma.com/en/roma-cares

Guido Fienga, CEO dell'AS Roma, ha dichiarato: "Non potremmo essere più entusiasti del fatto che l'AS Roma entri a far parte dell'ecosistema DigitalBits, una blockchain nota per velocità, efficienza e sostenibilità, tutti tratti che rispecchiano i valori del nostro Club e che ci aiuteranno a rendere ancora più profondo il legame con i nostri tifosi di tutto il mondo in tanti modi diversi."

La rete blockchain DigitalBits è in grado di elaborare varie transazioni al secondo (+10.000 TPS), con tempi di conferma di 3-5 secondi e a basso costo (0,00001 XDB per transazione). In risposta alle preoccupazioni in merito al consumo di energia, che continuano ad affliggere reti blockchain come Bitcoin ed Ethereum, che utilizzano un algoritmo di consenso Proof-of-Work, le persone e le organizzazioni hanno cominciato a cercare soluzioni più ecologicamente sostenibili. I nodi blockchain di DigitalBits sono leggeri e possono essere gestiti a un costo relativamente basso rispetto ai nodi delle reti blockchain che utilizzano l'algoritmo Proof-of-Work.

Nell'ambito di questa partnership della durata di tre anni, Zytara Labs diventa main global partner dell'AS Roma e, come svelato di recente da New Balance e dal club, il marchio DigitalBits diventerà il logo frontale che comparirà al centro di tutte le maglie (home, da trasferta, terza maglia e maglia del portiere) della prima squadra maschile, della prima squadra femminile, della Primavera e di tutte le altre squadre giovanili dell'AS Roma in tutte le partite di campionato, nelle competizioni europee, in Coppa Italia e nelle amichevoli sia in Italia che all'estero.

Al Burgio, fondatore di Zytara e della blockchain DigitalBits, ha commentato: "Questo storico accordo con l'AS Roma, uno dei club più leggendari al mondo, è rivoluzionario, non solo per Zytara e DigitalBits, ma per l'intera industria blockchain. L'AS Roma contribuirà a incidere sull'immaginario collettivo, dimostrando come la tecnologia blockchain possa essere sfruttata per elevare il legame tra le squadre sportive e la propria comunità di tifosi."

Informazioni sull'AS Roma

L'AS Roma è uno dei club calcistici italiani più famosi al mondo. Fondato nel 1927, il club porta i colori, il simbolo e il nome della città in cui ha sede. Nella loro storia, i Giallorossi hanno vinto tre scudetti, nove Coppe Italia, due Supercoppe Italiane e una Coppa delle Fiere.

Il club disputa le partite casalinghe allo Stadio Olimpico, celebre in tutto il mondo e sede della finale della Coppa del Mondo del 1990 e dei Giochi Olimpici del 1960, ed è famoso per i giocatori di livello mondiale che ha lanciato grazie al suo settore giovanile: nomi leggendari come Francesco Totti, Daniele De Rossi, Agostino Di Bartolomei e Bruno Conti.

L'AS Roma è un modo di pensare e di vivere, alimentato dall'amore, dalla passione e dalla fedeltà indiscutibile dei nostri tifosi. È un simbolo della città, e la maglia giallorossa è il suo cuore pulsante. Il club vive e respira la sua storia, e si lascia guidare dall'innovazione per arricchire ulteriormente la propria tradizione.

Il club è di proprietà di The Friedkin Group (TFG), che ha acquistato l'AS Roma nell'agosto 2020. La prima squadra maschile è allenata da José Mourinho, uno degli allenatori più vincenti e apprezzati nella storia di questo sport.

Informazioni su Roma Cares

Fondata nel 2014 con l'obiettivo di promuovere l'educazione e i valori positivi nello sport, Roma Cares è una fondazione benefica pubblica legata all'impegno più ampio dell'AS Roma a favore della responsabilità sociale d'impresa e dell'importanza del rispetto. Roma Cares ha l'obiettivo di promuovere la solidarietà sociale tramite azioni specifiche nelle aree dello sport, della beneficenza, dell'assistenza sociale e della formazione, promuovendo inoltre la cultura e l'arte. La fondazione è impegnata in attività a favore delle comunità locali, come progetti e campagne, il cui scopo principale è quello di supportare lo sviluppo di bambini e giovani in situazioni difficili.

Informazioni su Zytara Labs

Zytara Labs sviluppa prodotti e piattaforme innovative che sfruttano protocolli blockchain, come DigitalBits ed Ethereum. È inoltre una società e studio di servizi di produzione integrali che supporta atleti professionisti, artisti musicali, attori, gamer, squadre sportive e altri marchi nella creazione, vendita e marketing di token non fungibili (NFT). Zytara Labs è una società interamente controllata da Zytara Inc. la società tecnofinanziaria che costruisce le istituzioni finanziarie digitali del futuro.

Informazioni su DigitalBits Foundation

DigitalBits Foundation (precedentemente XDB Foundation) è un'organizzazione no-profit il cui scopo è di assistere DigitalBits e le relative tecnologie. I principali obiettivi di DigitalBits Foundation sono: supportare l'innovazione e l'adozione della blockchain DigitalBits e l'utilizzo delle criptovalute per migliorare l'esperienza del cliente e le iniziative in termini di responsabilità sociale d'impresa, stabilire standard e richieste commerciali per l'espansione tecnica e far crescere la comunità DigitalBits tramite l'inclusione di diverse regioni; fornire prassi di responsabilità e sostenibilità e agevolare lo sviluppo di partnership ed ecosistemi.

Informazioni sulla blockchain DigitalBits

DigitalBits è un protocollo blockchain layer-one che dà la priorità alla sicurezza, alla velocità e alla riduzione dei costi. Qualsiasi asset può essere tokenizzato sul blockchain di DigitalBits, comprese le stablecoin di marca, per incentivare la fedeltà dei consumatori, l'interazione con i fan, i social token e i NFT creati da artisti, personaggi famosi e società sportive. DigitalBits offre le basi per l'adozione di massa nel mondo reale della tecnologia blockchain e delle criptovalute, rendendo i micropagamenti efficienti e poco costosi.

Questo comunicato stampa può contenere dichiarazioni previsionali. Le dichiarazioni previsionali descrivono aspettative, piani, risultati o strategie futuri (comprese offerte sui prodotti, piani regolatori e piani aziendali) e possono cambiare senza preavviso. Si tenga presente che queste dichiarazioni sono soggette a vari rischi e incertezze e, di conseguenza, le circostanze, gli eventi o i risultati futuri possono essere sostanzialmente diversi da quelli previsti nelle dichiarazioni previsionali; ciò comprende il rischio che i risultati effettivi possano essere sostanzialmente diversi da quelli previsti nelle dichiarazioni previsionali.

