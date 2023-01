L'Atalanta senza Musso, la Samp prende Nuytinck. Milan, operato Ballo-Tourè

Atalanta: le condizioni di Musso, Hateboer e Demiral



C'è un sicuro assente per Gasperini alla ripresa: Musso salterà Spezia-Atalanta. Il portiere argentino non ha infatti recuperato dalla distorsione alla caviglia sinistra post incidente domestico rimediato mercoledì scorso e dunque non ci sarà, come già accaduto nell'amichevole con l'AZ. Al suo posto ci sarà dal 1' Sportiello.

Non è tutto: Demiral non è al meglio e potrebbe dare forfait, oggi si è allenato solo parzialmente in gruppo a causa dell'infiammazione dell'articolazione al ginocchio sinistro. Probabile che il tecnico dei nerazzurri rilanci il trio difensivo composto da Toloi, Palomino e Djimsiti. Qualche problema anche sulla corsia destra: Hateboer rischia di non esserci per via dell'elongazione al collaterale subita giovedì proprio in occasione del test amichevole con gli olandesi. Il problema è quasi del tutto smaltito, ma l'esterno non è al top e quindi al suo posto dovrebbe esserci Maehle, con Zappacosta ristabilito che ormai scalpita per ritrovare un posto da titolare su una delle due fasce (dall'altra parte in pole c'è Soppy).

La Samp ha preso Nuytinck. Il report: torna Sabiri e si rivede Winks

Aggregato ai nuovi compagni blucerchiati, e con già in archivio il primo allenamento, Bram Nuytinck, appena arrivato dall'Udinese, ha da subito preso confidenza con l'ambiente Sampdoria. Insieme a Sabiri hanno svolto differenziato anche Manuel De Luca e Ignacio Pussetto, quest'ultimo per la prima volta in campo dopo l'infortunio. Percorso di recupero specifico anche per Andrea Conti e Fabio Quagliarella, sui quali Stankovic per il momento non può contare. Le buone notizie arrivano dalla condizione di Winks, che dopo tantissimo tempo ha svolto l'intera seduta con il resto dei compagni.

Ancora influenzato Omar Colley, difficile vederlo in campo mercoledì 4 gennaio contro il Sassuolo.

Lautaro: "Credo ancora allo scudetto"

Il centravanti dell'Inter protagonista di un'intervista da campione del mondo al suo rientro in Italia.

"Scudetto? Sì certo che ci credo. Non è ancora finito il girone d'andata. Abbiamo perso punti importanti, ora ci aspetta una gara fondamentale mercoledì, dobbiamo fare una partita intelligente. Ci sarà anche la Supercoppa, dobbiamo prepararci a vincere tutto. Le partite sono sempre lunghe, ho imparato che la forza del gruppo è importante. Cercherò di trasmettere quello che ho imparato al Mondiale qui ai miei compagni".

I momenti con la Nazionale - "Il primo momento è il ko con l'Arabia Saudita, ci siamo parlati, dopo siamo tornati a lavorare come abbiamo sempre fatto. Il secondo con l'Olanda, abbiamo subito il pareggio e ci sono stati 10 minuti di recupero, ma è uscita la forza del gruppo, abbiamo fatto ottime cose. Il terzo riguarda il rigore di Montiel. Ho dormito poco (ride, ndr)".

Milan, operato Ballo-Tourè

In attesa di rivedere Maignan, Pioli non avrà a disposizione un'altra pedina difensiva: il laterale rossonero si è operato oggi alla spalla destra e dovrà stare fermo almeno 4 settimane. Da calendario, lo scenario è chiaro: salterà Salernitana, Roma, Lecce, Lazio e Sassuolo e proverà a tornare tra i convocati per il derby del 5 febbraio. Di seguito la nota ufficiale del club. "AC Milan comunica che nella giornata odierna il difensore Fodè Ballo-Touré è stato sottoposto alla riduzione e sintesi di una lussazione acromion claveare della spalla destra presso l'IRCCS Ospedale Galeazzi Sant'Ambrogio di Milano. L'operazione, che è stata eseguita dal dottor Pozzoni e dalla sua equipe del CTS, alla presenza del medico della Prima Squadra Lucio Genesio, è perfettamente riuscita. I tempi di ritorno alla piena attività sono stimati in 4 settimane".

Fantacalcio.it per Adnkronos