Il decesso sarebbe avvenuto per arresto cardiaco

Una ragazza di 26 anni, residente ad Aprilia, è morta la notte scorsa, intorno all'1.30 mentre si trovava in una discoteca a Latina. Sul posto i carabinieri di Latina e i sanitari del 118 che hanno constatato la morte per arresto cardiaco. Sono in corso le indagini.