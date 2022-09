Latina, Coletta è di nuovo sindaco: "Destra sconfitta per la terza volta"

"Manca ancora l'ufficialità, ma è stato un risultato importante. Questa è la terza sconfitta per la destra a Latina ed è stato possibile anche grazie a una destra liberale che ci ha sostenuto. Nelle 22 sezioni in cui è stato fatto ricorso, il mio avversario non ha raggiunto il quorum per la vittoria al primo turno. Voglio quindi ringraziare la cittadinanza che ha dimostrato nel nostro progetto politico fiducia e ci ha dato sostegno". Lo dice all'Adnkronos Damiano Coletta, neosindaco di Latina commentando la sua rielezione.

"Siamo ora in una fase cruciale: avevamo molti progetti per il Pnrr prima che la giunta decadesse e ora devono decollare. In questo modo - sottolinea Coletta - faremo arrivare sul territorio tra i 70 e gli 80 milioni di euro. Ci dobbiamo subito mettere al lavoro perché non possiamo più permetterci altre fasi di stallo. Dobbiamo proseguire col lavoro svolto e per questo voglio fare un appello: non è più il tempo di fare schermaglie dialettiche o speculazioni politiche. Si lavori ora tutti insieme per il bene di Latina".

"Una bella notizia la vittoria a Latina di Damiano Coletta e della sua squadra. Rieletto sindaco per la terza volta. Ora, con la passione e l’impegno di sempre, può continuare il lavoro per il futuro della città. Questa destra si può battere", ha scritto in un tweet il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.