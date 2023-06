Latini (Coop): "Inflazione pesa ma cerchiamo di aiutare famiglie in difficoltà"

“Da quasi due anni l’inflazione rappresenta per le famiglie italiane un enorme problema per l’accessibilità a prodotti alimentari di qualità. L’impennata del prezzo dei beni energetici si è conseguentemente riflessa su quello dei beni alimentari, che in molti casi è cresciuto in modo importante. Noi di Coop abbiamo a lungo cercato di contenere il più possibile l’incremento di costo, ma purtroppo l’inflazione è divenuta talmente alta che è stato necessario anche per noi operare qualche rincaro”. Così Maura Latini, neoeletta presidente di Coop Italia, a margine del talk ‘Quale futuro per il cibo’, che ha promosso il dibattito sui temi che orbitano attorno all’accessibilità al cibo ed alla sostenibilità della sua produzione.

Svoltosi all’interno dell’Assemblea generale ordinaria dei delegati di Coop Lombardia, che ha approvato il bilancio 2022, il talk ha visto la partecipazione anche del giornalista Mario Calabresi e dell’economista e docente all’università di Roma Tor Vergata Leonardo Becchetti.

“Naturalmente, seppur costretti ad aumentare i prezzi, abbiamo continuato ad intervenire ove possibile per cercare di aiutare le famiglie italiane che hanno avuto un abbassamento del loro potere di acquisto - ha continuato Latini - Crediamo infatti fermamente che sia necessario mettere a disposizione dei nostri soci e dei nostri clienti prodotti come quelli a marchio Coop, che stiamo rinnovando per migliorarli e renderli ancora di più buoni, sani e sicuri, che abbiano sempre un prezzo ragionevole e giusto, affinché siano accessibili a tutte le persone, indipendentemente dal loro reddito. Al contempo sosteniamo che sia doveroso remunerare adeguatamente le imprese che producono i beni alimentari, cosicché i lavoratori abbiano sempre una giusta retribuzione, soprattutto in questa fase economica così complessa”.