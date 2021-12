Latitante da 11 anni, tradito dai social e arrestato in Tunisia

Inserito nell’elenco del Ministero perché irreperibile da 11 anni, il 57enne Gaetano Guarino è stato rintracciato e arrestato in Tunisia dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli con la collaborazione del Ros e della Polizia Tunisina. L'uomo, originario di Casal di Principe, era considerato un broker del narcotraffico, slegato da organizzazioni di tipo mafioso ma promotore di un gruppo criminale che si occupava di importare stupefacenti dall’estero verso l’Italia. Grazie a una fitta rete di fiancheggiatori distribuiti in diverse nazioni, gestiva il transito della droga - generalmente eroina - dalla Turchia fino alla provincia di Napoli, passando per la Grecia.

In un provvedimento dello scorso aprile la Procura generale presso la Corte di Appello di Napoli ha reso esecutiva la condanna a 25 anni di reclusione, per traffico internazionale di stupefacenti e riciclaggio. I carabinieri, anche attraverso un’attività di web patrolling, hanno scovato un profilo che il 57enne aveva creato sui social network con dati falsi e grazie all’analisi dei contatti e dei post pubblicati sono riusciti a tracciarne posizione e spostamenti quotidiani. Finito in manette, è stato portato in un penitenziario tunisino, in attesa del provvedimento di estradizione.