L'aumento dei prezzi pesa sulle famiglie, lo sostiene 1 italiano su 4

L'aumento dei prezzi si fa sentire sulla vita delle famiglie italiane e più di 1 italiano su 4, pari a oltre 11 milioni di nostri concittadini (26%), rileva che l’aumento dei prezzi, in corso ormai da 3 mesi, ha avuto un impatto molto negativo sul proprio bilancio familiare. E' il quadro che emerge dall’indagine commissionata da Facile.it a mUp Research e Norstat. Per far fronte ai rincari gli italiani hanno adottato diverse strategie e, addirittura 4,7 milioni di individui hanno dovuto lasciare indietro alcune spese come bollette o rate del condominio. Secondo l'indagine, ben 35 milioni, invece, sono interventi sul carrello della spesa, limitando l’acquisto di specifici prodotti come carne (43%), pesce (30%) e pasta (8%).