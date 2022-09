Laura Boldrini contestata alla manifestazione per l'aborto - Video

Contestazione, ieri, per la deputata del Pd Laura Boldrini alla manifestazione per il diritto all'aborto di Roma. Acceso il botta e risposta, con le attiviste di 'Non una di meno' che hanno chiesto alla deputata dem di abbandonare la piazza perché "lei non rappresenta nulla". "Allora questa legge ve la difenderà Fratelli d’Italia", la replica di Boldrini. Il video, diventato virale, è stato pubblicato su Instagram da Beatrice Gamberini, candidata alla Camera a Roma per Unione Popolare e attivista di Potere Al Popolo.