circle x black
Cerca nel sito
 
Laura Cingolani

Laura Cingolani

Giornalista Redazione Esteri

Laura Cingolani è una giornalista professionista iscritta all'Ordine dei Giornalisti del Lazio dal 1994.

Presso la redazione Esteri dell’Adnkronos si occupa di tematiche internazionali, con un'attenzione alla politica estera italiana e della Farnesina, segue le crisi globali e regionali, con analisi dell’evoluzione della situazione politica e delle relazioni diplomatiche, valutazione degli scenari, descrizione delle dinamiche sociali, approfondimenti riguardanti i paesi europei, in particolare Francia e Germania.

Ha seguito l’evolversi delle crisi e dei conflitti che hanno interessato la penisola balcanica a partire dal 1991 con numerosi viaggi nell'area.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
giornalista politica estera italiana crisi globali relazioni diplomatiche
Vedi anche
Etna, nuova bocca eruttiva nella Valle del Bove: le immagini
Mercati volatili, frena il petrolio e si rafforza ancora l'oro - Video
Salvini: "Report avanti senza Ranucci? Sì, serve una pausa" - Video
A Roma 88enne sventa truffa del finto carabiniere, le immagini dell'arresto - Video
Margot Sikabonyi: "Derisa per le rughe? Io ne sono fiera, raccontano la mia storia" - Video
News to go
Caldo estremo sull'Italia fino a Ferragosto
Caso Ranucci, Lavitola lascia caserma carabinieri e viene condotto in carcere - Video
Delfini a pochi metri dalla riva in Romagna tra acrobazie e giochi d'acqua - Video
Mini riforma del bollo auto, le novità
Del Vecchio trova un accordo con Sara Soldati su affidamento figlia: "E' il meglio per la bambina"
Mercati cauti nella settimana di Ferragosto, petrolio in rialzo - Video
Attentato a Ranucci, Lavitola lascia la sua abitazione accompagnato dai carabinieri - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

Notizie
di Laura Cingolani
articoli
in Evidenza