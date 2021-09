Laura Giuliani: "Elaborare progetto investigativo su cliente senza seguire istruzioni"

"Noi dobbiamo elaborare un progetto investigativo tagliato sul cliente che deve accettare e non dobbiamo seguire le loro istruzioni". A dirlo Laura Giuliani past president Federpol e past president Wad (World association of detective) intervenendo al 64° congresso nazionale Federpol in corso al Grand Hotel Villa Torretta Milan Sesto.

"Mentre lo Stato - spiega - sostiene i costi del pm i costi dell'investigatore privato sono sostenuti dall'imputato; se fossero pagati anche i costi dell'investigazione sarebbe l'unico modo per realizzare la parificazione del loro status di cittadini".

"Ci sono poi delle fonti - aggiunge Laura Giuliani - a cui l'investigatore privato non ha accesso".