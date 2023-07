"Romagna, Romagna mia Lontan da te non si può star”. Oggi, sabato 24 giugno, il concerto Italia Loves Romagna, il grande concerto-evento per sostenere le popolazioni colpite dalla terribile alluvione. L'evento, condotto da Amadeus, in onda su Rai1 in diretta dalla RFC Arena di Reggio Emilia (Campovolo), ha visto coinvolti 18 grandi protagonisti della musica italiana tra cui Laura Pausini. L'artista, nata a Faenza e cresciuta a Solarolo, ha intonato con la voce rotta dall'emozione la canzone diventata un inno coinvolgendo tutto il pubblico.

Sul palco: Blanco, Andrea Bocelli, Elisa, Elodie, Emma, Giorgia, Irama + Rkomi, Luciano Ligabue, Madame, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Negramaro, Laura Pausini, Max Pezzali, Salmo, Tananai, Zucchero. E, ancora, la partecipazione straordinaria di Amadeus, Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello, Francesca Fagnani.