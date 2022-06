Laura Schmidt: “Il Canto Ispirato conduce ad un cammino di consapevolezza, guarigione e Bene-Essere”

Il Canto Ispirato di Guarigione agevola la connessione con i regni/dimensioni più sottili, riaccordando armoniosamente tra loro le sfere del campo materico (subconscio), del campo mentale (coscienza) e del campo spirituale (superconscio) del nostro essere.

Milano, 23 giugno 2022.La voce umana può essere usata in molti modi: per comunicare, per esortare, per sostenere, per cantare e anche per curare, attraverso la ripetizione di parole (mantra) o canti di guarigione. Il canto ispirato è un potente strumento per acquisire maggiore consapevolezza della propria natura energetica-spirituale e condurci così verso un Bene-Essere che comprende sia la nostra esteriorità che interiorità. Il Canto Ispirato ci aiuta, per esempio, a superare le emozioni negative e distruttive che ci procurano male-essere, facendoci ritrovare un senso di rinnovata energia e Bene-Essere. Il Canto Ispirato di Guarigione viene canalizzato in una connessione profonda e personalizzato sulle singole e individuali necessità.

“Dopo aver parlato con la persona interessata e aver ricevuto le informazioni necessarie per la creazione del Canto di Guarigione, mi prendo il tempo necessario per canalizzare e registrare il suo canto personalizzato di guarigione, per poi inviarlo alla persona che lo ha richiesto - spiega Laura Schmidt, fondatrice dell’Accademia di Medicina Vibrazionale a Milano - Il Canto Ispirato di Guarigione porta a chi lo ascolta, o lo canta mentre è in ascolto, ciò di cui quella persona ha più bisogno per ritrovare le sue “dimenticate” frequenze innate di armonia (il corredo energetico-vibrazionale di cui tutti noi siamo provvisti alla nascita). Per qualcuno potrebbe significare trovare (o ritrovare) un senso di pace interiore, o di connessione con se stessi e con gli altri, di gioia e di amore. Il Canto Ispirato è anche un utile strumento per diffondere l’energia curativa ad ogni singolo organo o sistema del nostro organismo. Il Canto Ispirato ci ricorda da dove proveniamo e ci collega all’Eterna Vibrazione Divina. Ascoltare o cantare un Canto Ispirato, nella nostra quotidianità o durante una meditazione, ci sposta dal chiacchiericcio della nostra mente inferiore, riportandoci nella connessione con la nostra natura spirituale. Il Canto Ispirato di Guarigione agevola la connessione con i regni/dimensioni più sottili, ri-accordando armoniosamente tra loro le sfere del campo materico (subconscio), del campo mentale (coscienza) e del campo spirituale (superconscio) del nostro essere”.

Esistono, in campo olistico, molti metodi e tecniche per la cura di malattie fisiche, mentali o spirituali. Tra questi i metodi che utilizzano i suoni, le vibrazioni e le frequenze sono tra i più efficaci. Il suono, con le sue vibrazioni e frequenze, è in grado di ridestare l’energia vitale (Qi, Prana) del nostro essere. “Il suono è vita, la vita è armonia” - sottolinea Laura Schmidt -. Il Canto Ispirato di Guarigione può essere utile per superare un momento difficile sia da punto di vista emozionale, psicologico o anche spirituale, come per esempio la perdita di qualcuno (o qualcosa) a cui tenevamo molto, o per aiutarci a trovare la forza interiore per vincere le nostre battaglie quotidiane”.

La realizzazione del Canto ispirato è gratuita, in quanto dono celeste e di cui Laura Schmidt si fa tramite affinché la persona interessata possa riceverlo. Se chi lo riceve vuole ringraziare, può fare una libera offerta (Dhana). Questa sarà ben accetta e sarà un segno che il lavoro svolto è frutto di una condivisione comune dei principi spirituali che regolano l’esistenza. “Donare amorevolmente fa parte di quelle giuste azioni (Dharma) che aiutano a sciogliere i nodi karmici che sono di ostacolo alla personale evoluzione spirituale di ognuno di noi”, conclude Laura Schmidt.

