Tasso di occupazione del 97%, per uno stipendio di circa 1800 euro: i laureati in informatica sono in cima alla classifica secondo il rapporto AlmaLaurea. A seguire ci sono gli ingegneri industriali e i laureati in economia. In coda i laureati in lettere con il 77% di occupati, gli psicologi hanno invece gli stipendi più bassi.