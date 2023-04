Berlusconi, l'autore dell'inno Meno male che Silvio c'è: "E' una roccia"

"Una nuova canzone per lui, ora, farebbe più o meno così: 'Presidente, siamo tutti con te, meno male che Silvio c’è'". Un augurio speciale di pronta guarigione per il leader di Forza Italia: a intonarlo all’Adnkronos è Andrea Vantini, musicista e autore di 'Meno male che Silvio c'è', la colonna sonora della campagna elettorale che portò alla vittoria di Berlusconi nel 2008. "Gli voglio bene, lo sa anche lui - dice - E so che è una roccia. Certo, l'età è importante, ma questo non diciamoglielo, oltretutto ci sono altre problematiche che ha avuto e l'insieme non è confortante. Gli auguro di rimettersi il prima possibile perché in ospedale non ci sa stare, impaziente com'è di carattere. E, conoscendolo, più lo tengono in ospedale più si arrabbia". (di Silvia Mancinelli)