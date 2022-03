Lavinia Biagiotti e il suo rapporto con Roma: "E' fonte inesauribile di ispirazione"

"Roma è una fonte inesauribile di ispirazione, ma non prendo e scappo (ride ndr ), mi piace ricambiare". Così Lavinia Biagiotti Cigna, in un'intervista a Repubblica. Direttrice creativa, presidente e ceo, nonché proprietaria dell'azienda ereditata da sua madre Laura, scomparsa nel 2017, l'imprenditrice è quasi in dirittura d'arrivo con il suo progetto che ha come obiettivo quello di riuscire a portare in Italia, con il Coni e la Fig, la Ryder Cup, il terzo evento sportivo più seguito al mondo dopo le Olimpiadi e i Mondiali di Calcio. Si svolgerà a Guidonia (Roma), al Marco Simone Golf & Country Club di cui Lavinia è presidente: "Questo progetto sintetizza il mio rapporto con la Capitale che è sinergico, uno scambio continuo". "Vorrei che questo evento sportivo internazionale diventasse un volano per la città e il Paese, un simbolo di ripartenza", afferma.

Ma il marchio ricambia anche con moltissime iniziative. "Sono tanti i rapporti di corrispondenza fra noi e la Capitale. Oltre a sfilate ed eventi, costruiamo valore e attrattiva con le nostre campagne ma, oltre a moda e arte, pensiamo anche all'educazione, a dare futuro ai nostri progetti. Ecco perché abbiamo voluto donare due borse di studio allo Ied".

Roma è anche il nome del profumo di punta del marchio lanciato nel 1998 e tra i più venduti all'estero. La scorsa estate ne è stata lanciata una versione fresca per i più giovani, Roma Green Swing, ed è in preparazione una nuova fragranza di cui non si sa ancora nulla "non posso aggiungere altro, è troppo presto".