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Lavinia Gerardis

Lavinia Gerardis

Redattrice cronaca

Inizia la carriera di giornalista dalla gavetta. Nel 1992, ancora liceale, collabora per la redazione cronaca del quotidiano Paese Sera appassionandosi al giornalismo di servizio, inteso come strumento utile per dar voce ai disagi dei cittadini e dei più deboli.

Come cronista collaborerà anche per Il Messaggero e per il quotidiano Ultime notizie - costola del settimanale Avvenimenti diretto da Claudio Frascassi e Michele Gambino - dove svolgerà il praticantato.

Dopo l'esame da professionista, a 25 anni, una breve collaborazione con il mensile della polizia di Stato 'Polizia Moderna' dove cura la rubrica 'Tra cronaca e storia' sui casi giudiziari più celebri.

Quindi l'ingresso in Adnkronos dove dal 2003 lavora in diverse redazioni: dal web - dove ha lavorato per la maggior parte del tempo maturando una buona esperienza multimediale - alla sostenibiltà e ambiente, dalla tv alla redazione salute, fino all'approdo in cronaca

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giornalismo servizio cronaca storia polizia di Stato
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