laviolenzanoncura, al via campagna ministero contro aggressioni a operatori sanità

Al via la campagna del ministero della Salute contro le aggressioni agli operatori sanitari in occasione della Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari il 12 marzo. "La violenza non ti farà stare meglio, un medico, un infermiere o un operatore sì", è il messaggio che vuole ribadire la campagna di sensibilizzazione del ministero che punta a intervenire anche sull'aspetto culturale, sottolineando che l'operatore sanitario è la persona che aiuta e non il bersaglio delle aggressioni. Le prime immagini sono state presente oggi dal ministro della Salute Orazio Schillaci, ospite di 'UnoMattina' su Rai1.