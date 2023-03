Lavorare da remoto con una linea internet stabile e veloce: come fare

Vodafone Business ha lanciato una promozione dedicata a chi lavora da remoto per navigare alla massima velocità possibile in qualsiasi luogo d’Europa

Milano, 16 Marzo 2023. Lavorare e viaggiare: fino a poco tempo fa sembrava un sogno, mentre oggi è una realtà di cui possono beneficiare in molti. Chi lo può fare è colui che lavora principalmente con internet, e quel che certo è che per riuscire come si deve c’è bisogno che questo sia stabile e veloce. Trovare tutto ciò è possibile, ma il problema è che i costi sono spesso piuttosto elevati. Ma per fortuna c’è una buona notizia: fino al 24 marzo è possibile attivare un nuovo piano solo dati Vodafone Business a prezzi più che convenienti.

Le nuove offerte solo dati di Vodafone

Fino al 24 marzo è possibile attivare i piani dati di Vodafone Business a condizioni molto convenienti: Dati Smart a 10 euro al mese invece che 15; Dati Comfort da 20 a 15 euro al mese. E per entrambi i piani tariffari, ma esclusivamente fino al termine della promozione (quindi il 24 marzo), l’attivazione è completamente gratuita.

Attivando uno dei piani tariffari solo dati proposti da Vodafone Business si può usufruire ogni mese di un pacchetto di giga per navigare alla massima velocità su rete 5G. Una connessione dati di cui usufruire tramite smartphone, tablet o computer.

Andando più nel dettaglio dei due piani tariffari si scopre che Dati Smart è ideale per chi ha bisogno di una quantità limitata di giga: ogni mese si ha un pacchetto di 50 GB da poter usare in Italia, in UE e nel Regno Unito.

Dati Comfort, dal canto suo, mette a disposizione 150 GB utilizzabili in Italia, UE, Regno Unito, Svizzera, Principato di Monaco, Isola di Man e Isole Faroe.

I piani solo dati di Vodafone Business prevedono una fatturazione bimestrale. In sostanza il costo dell’abbonamento viene addebitato in bolletta ogni due mesi. Per questo motivo per ogni periodo di fatturazione si hanno a disposizione 100 o 300 GB - in base al piano tariffario scelto - da poter utilizzare liberamente.

E nell'eventualità in cui i giga disponibili nell’offerta si esaurissero, l’utente potrà continuare a navigare a una velocità ridotta: pari a 64 Kbps. Dati Smart e Dati Comfort si rivelano perciò due soluzioni interessanti per titolari di partita IVA e professionisti che hanno bisogno di un piano tariffario flessibile e conveniente da poter usare nella gestione quotidiana della propria attività.

Altri servizi compresi nel prezzo

Attivando uno dei due piani tariffari solo dati di Vodafone Business si ha anche accesso al servizio di assistenza Prima Classe che mette a disposizione un team di assistenza dedicato che fornisce aiuto in caso di dubbi o problemi di natura commerciale, tecnica e amministrativa.

Compresa nel prezzo, inoltre, anche la possibilità di accedere alla piattaforma cloud YourDrive by BabylonCloud che, grazie a uno spazio di archiviazione di 1 TB, permette di salvare tutti i propri documenti, renderli accessibili da diversi dispositivi e garantire sempre la loro sincronizzazione.

Responsabilità editoriale: TiLinko – Img Solutions srl