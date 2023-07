Lavoro, 7Pixel lancia Summer Camp 2023

7Pixel lancia il Summer Camp 2023, un progetto di work life balance per arginare, dopo la chiusura delle scuole, la difficoltà dei dipendenti di gestire i propri figli. Si tratta, spiega la società, di un progetto ludico-ricreativo estivo - proposto e realizzato dalla cooperativa Oltre Confine scs Onlus - che "nasce proprio per sostenere le famiglie con genitori che lavorano e che non hanno una rete familiare di riferimento".

Nelle settimane dal 3 luglio al 3 agosto e dal 21 agosto al 7 settembre, i dipendenti dell’azienda di Giussago, in provincia di Pavia, potranno usufruire di questo benefit e portare con sé a lavoro i propri bambini di età compresa tra i 3 e gli 11 anni. Si tratta, spiega ancora la società, di un servizio per molti indispensabile ed il Summer Camp 2023 è caratterizzato non solo da attività qualificanti il tempo libero estivo (come giochi, tornei, percorsi, momenti di socializzazione, laboratori creativi e molto altro), ma anche da una scelta aziendale di grande valore sociale.

Da un lato i bambini potranno riscoprire un nuovo rapporto con i genitori, dall’altro i genitori potranno giovare di un equilibrio fondato proprio sulla filosofia del work life balance. Lo spazio ludico ricreativo offerto da 7Pixel S.r.l. presso la sede operativa della company è caratterizzato da ampi spazi verdi, campetti per lo sport e aree attrezzate interne ed esterne.