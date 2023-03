+0,2% per donne, dipendenti permanenti e per chi ha più di 35 anni

A gennaio l'occupazione cresce: +0,2% per donne, dipendenti permanenti e per chi ha più di 35 anni. In calo dipendenti a termine, autonomi, giovani. Il tasso di occupazione sale al 60,8%. Lo comunica l'Istat. Il numero di persone in cerca di lavoro cresce su base mensile del 1,7% tra le donne e gli under 50, il tasso di disoccupazione totale sale al 7,9%, quello giovanile al 22,9%.