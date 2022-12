Lavoro, a Università Pavia 7Pixel in cattedra per formazione su innovazioni

Due ore di lezione frontale seguite da due ore di esercitazione in laboratorio l'obiettivo del seminario "Testing come noi"

Due ore di lezione frontale seguite da due ore di esercitazione in laboratorio: è stato questo l'obiettivo del seminario "Testing come noi" che si è tenuto questa mattina alla Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Pavia con gli studenti del primo anno magistrale di Ingegneria Biomedica. Cosa sono i test automatici, come scriverli in linguaggio Java e come aiutano a domare la complessità del codice sono i temi su cui verteva il seminario condotto da Brando Preda - Product Manager - e Mauro Giachero – Senior Software Developer - con la collaborazione della professoressa Cristiana Larizza e il ricercatore Enea Parimbelli dell’Università degli Studi di Pavia.

Gli esperti di 7Pixel hanno raccontato la loro esperienza nello sviluppo di codice supportato dalla presenza di test automatici. Un argomento di solito poco trattato in ambito universitario, tuttavia molto importante nel lavoro quotidiano in azienda. Spesso, infatti, gli studenti non hanno idea di cosa significhi lavorare su migliaia di righe di codice e quanto li possa aiutare uno strumento che dia costante feedback sulla correttezza dello stesso.

"Sviluppiamo con passione i nostri prodotti adottando le tecnologie e le metodologie più innovative. Per farlo - ha spiegato Dario Rigamonti, Direttore Generale 7Pixel- puntiamo a formare i giovani universitari secondo i nostri standard. Stringere legami con l’Università di Pavia è per noi motivo di grande soddisfazione, l'ambizione di 7Pixel è infatti quella di essere l’employer tecnologico di riferimento nel contesto pavese, capace di attrarre talentuosi laureati".

La sfida del mercato è stata colta dai manager di 7Pixel che, da sempre, puntano sulla formazione accademica consapevoli che il ponte tra università e lavoro è un'occasione strategica reciproca. I seminari promossi con diverse università del territorio consentono all’azienda di formare i potenziali professionisti da assumere e ai laureandi di scoprire che a pochi chilometri da Pavia esiste una realtà affermata a livello nazionale che costituisce un’eccellenza del settore. Negli anni, infatti, grazie alle varie attività organizzate in collaborazione con alcuni atenei lombardi, sono stati numerosi gli studenti che hanno trovato in 7Pixel il primo sbocco professionale. Tra i tanti figurano proprio Brando Preda e Mauro Giachero, in aula oggi.

Enea Parimbelli, ricercatore all’Università degli Studi di Pavia, ha rilevato che "i seminari di 7Pixel sono un'importante occasione per gli studenti di trovare riscontro dell'applicazione delle competenze che stanno acquisendo nel corso di studi. Un ponte che rende più concreta l'esperienza universitaria di apprendimento, aprendo una finestra verso il mondo del lavoro rappresentato da un'impresa di eccellenza vicina all'ateneo pavese. Al contempo, il corso si arricchisce di argomenti avanzati - come il Test-Driven-Design e le metodologie Agili - e di un approccio alla didattica differente da quello dei docenti titolari del corso. La collaborazione tra l'Università di Pavia e 7Pixel è consolidata e gli studenti ne sono sempre entusiasti".