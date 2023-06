Lavoro, Berrino (Fdi): "Adattare Gol a nuove sfide innovazione"

"Ieri è stato approvato il Dl lavoro e oggi bisogna già partire per adattare il Gol (Garanzia di occupabilità dei lavoratori) alle nuove sfide dell'innovazione che il Decreto lavoro dà al mondo produttivo. Proprio sulla digitalizzazione, infatti, in Gol c'è un obiettivo che tutte le Regioni devono raggiungere per rendere occupabili le persone attraverso le competenze digitali". A dirlo Giovanni Berrino, senatore di Fratelli d'Italia, intervenendo a Bologna al Festival del lavoro 2023, la manifestazione organizzata dal Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro e dalla Fondazione studi.

"Il mondo delle competenze digitali - fa notare - ha delle accelerazioni improvvise e a volte imprevedibili ed è importante adattare la norma affinché si permetta alle Regioni di stare dietro a queste innovazioni". "Penso - afferma - che sia questo il momento in cui si possa raggiungere un accordo per rendere modificabile il target delle Regioni in materia di Gol".