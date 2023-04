Per la ministra centrale è il tema della formazione

"Probabilmente oggi abbiamo un milione di posti da coprire mentre abbiamo tante persone che sono fuori dal circuito lavorativo". Così la ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone intervenendo al forum di Confcommercio 'I protagonisti del mercato e gli scenari degli anni 2000'. Centrale il tema della formazione per portare nelle aziende quei lavoratori che servono per effetto delle grandi transizioni in atto.