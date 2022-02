Lavoro: Cnel, contratti collettivi a quota 992 ma il 62,7% è scaduto

Ammontano complessivamente a 992 i contratti collettivi vigenti in Italia e depositati nell’Archivio nazionale, in crescita rispetto al giugno scorso quando ne erano stati registrati 985. Ma di questi 622 circa il 62,78, allo stato attuale, risulta scaduto. E' questa la fotografia scattata dal 14° Report periodico dei contratti collettivi vigenti del Cnel che raccoglie l’elenco degli accordi vigenti, comprensivi delle date di stipula, decorrenza e scadenza, nonché delle parti contraenti.

In particolare sono 202 i contratti scaduti da oltre 5 anni: circa 160 quelli arrivati a termine tra il 2012 e il 2016 e circa 42 quelli scaduti da oltre 10 anni. Sarebbero invece 138 i contratti i contratti scaduti nel corso del 2021 e non ancora rinnovati al 31 dicembre scorso, mentre nel 2022 andranno a scadere ulteriori 122 contratti nazionali. "Nonostante il continuo monitoraggio dei rinnovi contrattuali, non si hanno notizie per molti dei contratti scaduti, anche da tempo; altri invece risultano effettivamente scaduti e non ancora rinnovati, nonostante il superamento del periodo di vigenza", annota ancora il Cnel.

Tra gli accordi inseriti nell’ultimo periodo c'è quello relativo al rinnovo del “Ccnl per il personale dipendente da imprese di pulizia, di disinfestazione e di servizi integrati/multiservizi”, sottoscritto il 26 novembre 2021 da Fnip, assistita da Confcommercio, e Filcams-CGIL, Fisascat - Cisl e Uiltrasporti. Un accordo sottoscritto dopo circa 10 anni dal precedente rinnovo contrattuale.

Relativamente al settore artigiano nel mese di dicembre risultano rinnovati i contratti per l’Area Alimentazione-Panificazione in data 06 dicembre 2021 e quello per l’Area Meccanica il 17 dicembre 2021. Nel Report è, inoltre, presente il rinnovo unificato del 09 dicembre 2021 dei due contratti - per le Aziende Municipalizzate e per le Aziende Private - per il settore di Igiene Ambientale, entrambi scaduti il 30 giugno 2019. Per quanto riguarda le cooperative, infine, il 15 dicembre 2021 è stato siglato l’accordo per il rinnovo del CCNL per gli imbarcati su natanti di cooperative di pesca, scaduto il 31 dicembre 2020.

Quanto al numero complessivo dei contratti il Rapporto registra dunque una crescita molto "contenuta" anche se in realtà, spiega il Cnel, nel secondo semestre del 2021 l’Archivio ha registrato l’ingresso di 51 nuovi contratti in gran parte compensate " con l’eliminazione dal computo dei contratti vigenti dei Ccnl scaduti, anche da molto tempo, che le parti non intendono rinnovare, di cui recentemente il Cnel riceve con sempre maggiore frequenza la segnalazione".