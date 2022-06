Lavoro, con le agenzie 130mila occasioni per l’estate, più richiesti camerieri

Sono oltre 130mila le opportunità di lavoro tramite agenzia in arrivo con l’estate. Queste le stime di Assolavoro, l’Associazione nazionale delle agenzie per il lavoro, per la bella stagione 2022. Le figure sono quelle più classiche per l’estate: camerieri (al primo posto), seguiti da barman, aiuti cuoco, pizzaioli, e personale di sala anche alla prima esperienza. E poi ancora: bagnini, addetti ai servizi di spiaggia, animatori per villaggi turistici, e incaricati alla pulizia delle camere. Molte le occasioni anche per addetti all’accoglienza dei clienti e portieri di notte. Sono queste, infatti, alcune tra le figure professionali più ricercate nel mondo del lavoro per l’estate, secondo quanto emerge da una rilevazione effettuata da Assolavoro Datalab, l’Osservatorio dell’Associazione nazionale delle agenzie per il lavoro, su dati interni al settore e su fonti terze qualificate (Excelsior, Linkedin, Trovit, Indeed). Entro agosto 2022 i gruppi professionali di riferimento ai quali appartengono le 10 figure oggetto dell’indagine alimenteranno complessivamente circa 555mila richieste di profili, su un totale atteso di oltre 1 milione e 300mila vacancies rilevate dal rapporto Excelsior di Unioncamere. Tra queste le opportunità tramite agenzie per il lavoro sono complessivamente 130mila.

Conoscenza di almeno una lingua straniera, ottime capacità comunicative, minime esperienze lavorative pregresse, flessibilità e disponibilità a lavorare nei weekend sono le caratteristiche più spesso ricercate dalle aziende. Si tratta per lo più di contratti di lavoro in somministrazione, ovvero con le tutele e la retribuzione tipica del lavoro dipendente e, per quelli a tempo determinato, con occasioni doppie di reimpiego allo scadere del rapporto di lavoro.

Sul sito di Assolavoro è presente l’elenco delle principali agenzie accreditate presso l’apposito Albo del ministero del Lavoro (https://assolavoro.eu/agenzie-associate/). È inoltre possibile attraverso il servizio 'Trova la Filiale' (https://assolavoro.eu/trova-la-filiale/) scoprire lo sportello dell’Agenzia per il lavoro più vicino a chi intende candidarsi.