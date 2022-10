Lavoro, controlli nei cantieri: su 377, irregolare l'86%

Su 377 cantieri controllati in tutto il territorio nazionale, sono state riscontrate irregolarità nell'86% dei casi. Lo fa sapere l'Ispettorato Nazionale del Lavoro al termine di una operazione straordinaria di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e di contrasto al sommerso nel settore delle costruzioni, che ha interessato tutta Italia, con l'eccezione di Trento e Bolzano. Per il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, "sarà fondamentale da un lato investire in orientamento e formazione, a partire dai più giovani, e, dall'altro, sostenere le imprese che si impegnano a lavorare regolarmente".